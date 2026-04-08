http://www.popoffart.com/ Галерея pop/off/art – одна из ведущих галерей современного искусства России. Галерея представляет не только искусство российских художников (в том числе живущих по всему миру), но и ряд международных авторов, фокусируясь на художниках постсоветского пространства, Восточной и Центральной Европы. Галерея входит в топ-5 российских галерей (по версии Forbes) и в топ-500 галерей мира (по версии Blouin Artinfo). Галерея основана в 2004 году в Москве искусствоведом Сергеем Поповым. С 2011 года галерея располагается в Центре современного искусства «Винзавод» – на главном галерейном кластере Восточной Европы, средоточии культурной жизни Москвы. В 2012 – 2014 годах галерея имела филиал в Берлине (Charlottenburg, Mommsenstr. 35). С 2015 года галерея занимает одну из самых больших площадок «Винзавода», спроектированную архитектором Александром Бродским. Режим работы: ВТ – ВС 12:00 – 20:00
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Классная галерея, где можно не только посмотреть, но и приобрести шедевры современного искусства