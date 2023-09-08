Хорошо ли ты знаешь Анненкирхе? У тебя есть возможность познакомиться с церковью поближе и узнать самые интересные факты из её биографии. В этом поможет концерт-экскурсия, которую объединяют выступление Оркестра 1703, рассказ от пастора Анненкирхе Евгения Раскатова и медиапроекции от художницы Дарьи Котюх и арт-студии «Ветер». Отец Евгений по порядку расскажет о каждом этапе истории, которые музыкально проиллюстрирует Оркестр 1703. В программе концерта произведения И. С. Баха, Л. В. Бетховена, К. Дебюсси и даже А. Васильева (группа «Сплин»). Игру музыкантов дополнят красочные и динамичные медиапроекции. Музыка в Анненкирхе исполняется на электрооргане.