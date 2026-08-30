Твоя возможность заглянуть за кулисы великого кино, окунуться в мир творчества и истории, а также получить незабываемые впечатления от посещения легендарной киностудии. Экскурсия включает в себя не только осмотр залов, где выставлены костюмы, награды и реквизит, но и посещение залов «Под колоннами» и «Ленфильм», «Война и кино», «Гаражъ», в которых сосредоточены самые интересные экспонаты киностудии. За годы работы на киностудии были выпущены сотни художественных и документальных фильмов. Многие из них знакомы практически каждому жителю России и любимы с детства — «Полосатый рейс», «Чапаев», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Новогодние приключения Маши и Вити» и другие. Работой на «Ленфильме» отметились знаменитые режиссеры и актеры — Сергей Эйзенштейн, Фаина Раневская, Михаил Пуговкин, Сергей Микаэлян, Александр Рогожкин и многие другие. Продолжительность: 1 час Обязательна запись по телефону. Место встречи внутри киностудии, тебя встретит администратор