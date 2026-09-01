Создай идеальную кружку на мастер-классе по лепке из глины для самого дорого человека на свете – себя! Именно в том стиле и цвете, который больше всего подходит под твой профиль в ... сам знаешь, где) Все необходимые материалы для мастер-класса, два обжига изделия, роспись ангобами, покрытие бесцветной глазурью и цветная глазуровка мастером студии включены в стоимость. Длительность: 1,5- 2 часа. Подробное расписание ты можешь посмотреть по ссылке «купить билет».