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Та самая кружка

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Создай идеальную кружку на мастер-классе по лепке из глины для самого дорого человека на свете – себя! Именно в том стиле и цвете, который больше всего подходит под твой профиль в ... сам знаешь, где) Все необходимые материалы для мастер-класса, два обжига изделия, роспись ангобами, покрытие бесцветной глазурью и цветная глазуровка мастером студии включены в стоимость. Длительность: 1,5- 2 часа. Подробное расписание ты можешь посмотреть по ссылке «купить билет».

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