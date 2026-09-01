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Тайный бункер Петербурга
Место сбора: Левашовский сквер, рядом с Левашовским проспектом, 2
Начало:
Завершение:
1595₽
Возраст 6+
Необычное
Про событие
Под городской улицей скрывается настоящий объект гражданской обороны, закрытое советское противоатомное убежище, созданное на случай ядерного удара. Большинство подобных убежищ после распада СССР были уничтожены или разграблены. Это уцелело и сегодня остаётся редкой подземной «капсулой времени». Что ты увидишь: • массивные гермодвери, рассчитанные на сдерживание ударной волны; • системы очистки и фильтрации воздуха; • оборудование дозиметрического контроля; • запасы воды и систему её распределения; • медицинский блок и помещения для жизни под землёй. Сохранились подлинные артефакты эпохи: противогазы, дозиметры, инструкции гражданской обороны, аптечки, личные вещи, календари и документы. Всё это делает атмосферу буквально осязаемой. Ты узнаешь: • как люди могли жить в убежище длительное время; • как работали системы воздуха, воды и связи; • как распределялись ресурсы и поддерживался порядок; • какие правила существовали для коллективной жизни под землёй. Организационные детали • После бронирования нужно подтвердить участие у организатора. Это займёт 1–2 минуты: ты получишь точную точку встречи и контакты гида. Связаться можно с 10:00 до 18:00 по телефону +7 (996) 899-27-16 или в Telegram @city_walk_spb. • В убежище тепло, тёплая одежда не требуется. Есть спуск по лестнице. • Если планы изменятся, ты можешь отменить участие бесплатно за 48 часов до начала экскурсии.
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Посетила бункер (правда не рядом с домом)) но интересно было послушать и прочувствовать всю атмосферу убежища. *теперь знаю, когда будут орать сирены, нужно искать дядечек с табличкой и стрелочкой БУНКЕР))