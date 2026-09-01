Под городской улицей скрывается настоящий объект гражданской обороны, закрытое советское противоатомное убежище, созданное на случай ядерного удара. Большинство подобных убежищ после распада СССР были уничтожены или разграблены. Это уцелело и сегодня остаётся редкой подземной «капсулой времени». Что ты увидишь: • массивные гермодвери, рассчитанные на сдерживание ударной волны; • системы очистки и фильтрации воздуха; • оборудование дозиметрического контроля; • запасы воды и систему её распределения; • медицинский блок и помещения для жизни под землёй. Сохранились подлинные артефакты эпохи: противогазы, дозиметры, инструкции гражданской обороны, аптечки, личные вещи, календари и документы. Всё это делает атмосферу буквально осязаемой. Ты узнаешь: • как люди могли жить в убежище длительное время; • как работали системы воздуха, воды и связи; • как распределялись ресурсы и поддерживался порядок; • какие правила существовали для коллективной жизни под землёй. Организационные детали • После бронирования нужно подтвердить участие у организатора. Это займёт 1–2 минуты: ты получишь точную точку встречи и контакты гида. Связаться можно с 10:00 до 18:00 по телефону +7 (996) 899-27-16 или в Telegram @city_walk_spb. • В убежище тепло, тёплая одежда не требуется. Есть спуск по лестнице. • Если планы изменятся, ты можешь отменить участие бесплатно за 48 часов до начала экскурсии.