Иногда лучший способ перезагрузиться — на несколько часов уйти туда, где никого нет. Пойдёшь на север, к соснам и озёрам. Тебя ждут 7 км лесных троп, 5–6 часов без уведомлений и маленькая группа из 4–7 человек. Это прогулка для тех, кому хочется переключиться с городского ритма, отдохнуть и побыть в тишине. Будешь слушать лес, переключать внимание и постепенно отпускать привычный темп. Все будут рядом, но каждый — в своём состоянии и своём ритме. Что будет: — Проверенный маршрут: ~7 км лесных троп — Примерно 6 часов на природе без гаджетов (по желанию) — Движение и практики на переключение внимания в сопровождении психолога Александры Горбовой — Северная природа: мох, сосны и озёра Внимание: все участники встречаются в субботу в 12:00 у станции Зеленогорск и завершают там же около 17–18 часов. До Зеленогорска можно доехать на автобусе, машине или «Ласточке»: Финляндский вокзал 11:25 — Удельная 11:34 — Зеленогорск 11:54.