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Homo Omon. Эхо будущего

Театр Поколений
Курляндская ул., д. 49

Начало:

Завершение:

от 2200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Спектакль по мотивам культового романа Виктора Пелевина «Омон Ра». Герои «Homo Omon» живут в абсурдном мире жестокой реальности, где они не более чем пластилиновые человечки в кабине картонной ракеты без дверей. В мире вне времени. Эхе прошлого и будущего одновременно, где человечество по инерции ползёт вперед по ржавым рельсам истории. Это спектакль о воспитании «настоящего человека» в условиях тотального обмана и отсутствия свободы выбора. В его центре Омон, обычный парень, который, как и многие, мечтал стать космонавтом. Но не для того, чтобы быть героем и совершать подвиги, а чтобы обрести истинную свободу, которую, как он считал, может дать только невесомость.

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Комментарии

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Таня
10 октября 2023, 00:06

Хочу сходить) кто составит компанию?)

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Пользователь №515629
28 ноября 2023, 07:24

Таня, можно)

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