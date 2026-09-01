Спектакль по мотивам культового романа Виктора Пелевина «Омон Ра». Герои «Homo Omon» живут в абсурдном мире жестокой реальности, где они не более чем пластилиновые человечки в кабине картонной ракеты без дверей. В мире вне времени. Эхе прошлого и будущего одновременно, где человечество по инерции ползёт вперед по ржавым рельсам истории. Это спектакль о воспитании «настоящего человека» в условиях тотального обмана и отсутствия свободы выбора. В его центре Омон, обычный парень, который, как и многие, мечтал стать космонавтом. Но не для того, чтобы быть героем и совершать подвиги, а чтобы обрести истинную свободу, которую, как он считал, может дать только невесомость.