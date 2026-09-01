Экспериментальный проект «Петербург-концерта» объединил музыку, пластический перформанс, документальный театр, иммерсивное шоу, видео-арт светопроекционные технологии и цифровую сценографию. Главный герой спектакля — Санкт-Петербург, а точнее, одно из исключительных событий в его истории: самое мощное и разрушительное наводнение, случившееся 7 (19) ноября 1824 года. Как пережил эту катастрофу город? Эхом каких осознаний отразилось многоголосье фрагментов жизни и смерти — откровенных, трогательных, страшных, драматичных, ранящих… Было ли это наводнение карой Небес и стало ли шансом на духовную и научно-техническую перезагрузку? Связан ли потоп с историей жизни и правления Александра I, полной мистических предзнаменований? Обо всём этом в пронзительных эпизодах хоррор-спектакля расскажут фрагменты великой литературы, документальные свидетельства современников и очевидцев — письма, воспоминания, страницы дневников и газетных статей и, конечно, народные предания, сплетни, байки и анекдоты… Зрители получат редкий шанс обрести новый опыт эмоционального проживания истории двухсотлетней давности здесь и сейчас, пройти своеобразный стресс-тест на способность к состраданию и эмпатии и ощутить себя частью души Петербурга.