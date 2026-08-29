Фестиваль электронной хаус музыки на открытом воздухе от LFD Promo Group. Тебя ждут 2 танцпола на просторной террасе крыши Питерленд с захватывающим видом на залив. Более 15 диджеев подготовили свои самые горячие сеты. На случай непогоды в ресторане есть большая открытая терраса на крыше с танцполом, баром и столиками, а на первом этаже — терраса под крышей со столиками. Старт в 22:00 на крыше , второй танцпол на первом этаже откроется в 23:00