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Съёмки «Абумистический» | 18:30

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берёт истории людей из зала и под расклады таролога создаёт юмор прямо на сцене. Запуск гостей в 18:00. Начало в 18:30.

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