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Антон тут рядом

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 0+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом. Каждый год с его помощью собирают миллионы рублей на добрые проекты: инклюзивный детский центр, мастерские, квартиры сопровождаемого проживания. Это музыка, маркет и лекторий, кафе, бары и... Финский залив, ведь дело происходит в Севкабеле. Это день, когда каждый имеет право быть похожим на себя, — в поддержку танцев на закате и тех, кому нужна помощь.

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Комментарии

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Альбина
27 августа 2025, 09:58

как жаль, что все билеты кончились((

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Софья
16 августа 2024, 22:42

Иду!!

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