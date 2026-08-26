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Кожевенная линия, 40Б
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Про событие
Большой благотворительный фестиваль от фонда помощи детям и взрослым с аутизмом. Каждый год с его помощью собирают миллионы рублей на добрые проекты: инклюзивный детский центр, мастерские, квартиры сопровождаемого проживания. Это музыка, маркет и лекторий, кафе, бары и... Финский залив, ведь дело происходит в Севкабеле. Это день, когда каждый имеет право быть похожим на себя, — в поддержку танцев на закате и тех, кому нужна помощь.
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как жаль, что все билеты кончились((