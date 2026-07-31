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Музыка из кино на органе

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

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Завершение:

от 1600₽ до 1800₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

«Музыка из кино на органе» зазвучит ещё более проникновенно и загадочно благодаря ночному формату мероприятия. Прозвучит музыка из «Гарри Поттера», «Титаника», «Властелина колец», «Ходячего замка Хоула», «Пиратов Карибского моря» и другие признанные шедевры музыкального киноискусства. Программа вызывает самые разные ассоциации и обращается к наиболее трогательным воспоминаниям: о детстве, о первых купленных кассетах или дисках, о томительном ожидании выхода в прокат фильмов о любимых героях, о горячих спорах, что же всё-таки лучше — книга или фильм. Окунись в волшебную атмосферу любимых кинокартин, слушая культовые саундтреки в исполнении Ансамбля солистов Оркестра 1703 (художественный руководитель — Георгий Фёдоров), Николая Бронзова и Ольги Котляровой (орган). Музыка исполняется на электрооргане. Стены зала украсят медиа проекции от арт-студии «Ветер». Продолжительность – 1 час 15 минут.

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