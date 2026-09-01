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Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкально-разговорное шоу о том, что волнует каждого: любовь, работа, сомнения, мечты и всё то, что обычно остаётся за кадром. В центре шоу — харизматичная вокалистка-конферансье, которая делится своими эмоциями через песни, переживания и истории из реальной жизни, в который каждый узнает себя. Музыкальную основу создаст пианист, который эмоционально вступит в диалог с историей, а балетная партия тонко передаст чувства песен, усилит драматургию и наполнит шоу визуальной глубиной.

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Комментарии

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Георгий
08 января, 15:53

Много от такого формата ожидать не стоит, на мой взгляд программа очень простая и почти вся в описании. В этом есть свой плюс. Хорошая еда, красивые женщины, музыка. Что ещё нужно, чтобы скрасить вечер?

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