Только между нами
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Музыкально-разговорное шоу о том, что волнует каждого: любовь, работа, сомнения, мечты и всё то, что обычно остаётся за кадром. В центре шоу — харизматичная вокалистка-конферансье, которая делится своими эмоциями через песни, переживания и истории из реальной жизни, в который каждый узнает себя. Музыкальную основу создаст пианист, который эмоционально вступит в диалог с историей, а балетная партия тонко передаст чувства песен, усилит драматургию и наполнит шоу визуальной глубиной.
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на вечер или человека
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● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи
Много от такого формата ожидать не стоит, на мой взгляд программа очень простая и почти вся в описании. В этом есть свой плюс. Хорошая еда, красивые женщины, музыка. Что ещё нужно, чтобы скрасить вечер?