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Radiohead. Симфонический Трибьют при свечах в старинном соборе

Яани Кирик
улица Декабристов, 54

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

В старинном соборе Яани Кирик, при свете сотен свечей прозвучит симфонический трибьют Radiohead — группы, чья музыка давно стала частью культуры целого поколения. В этот вечер культовые композиции Radiohead обретут новое звучание в исполнении оркестра, сохраняя свою хрупкость, искренность и эмоциональную честность. Высота струнных заменит пронзительность гитар, рояль и оркестровая мощь добавят нужную глубину звучанию. Под сводами собора музыка группы прозвучит особенно органично. Атмосферные гармонии и меланхоличная красота их песен естественно сливаются с живой акустикой старинной церкви и мягким светом свечей. В программе — самые главные хиты и знаковые композиции Radiohead в бережных симфонических аранжировках, которые усиливают звучание оригиналов, не теряя их настроения и красоты «Creep» как гимн поколения и его припев, уносящий под купол большого зала. «Karma Police» в мерцании свечей и напряженности четких линий архитектуры собора. Это не рок концерт и привычном смысле. Тут не будет стадионных размахов и криков «не вижу ваших рук». Не будет «драйва рок музыки на классических инструментах». Хотят раскрыть звучание одной из самых любимых групп в месте, где оно будет звучать лучше всего.

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