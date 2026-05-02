Каждую субботу* в 9:00 (сбор группы за 15 минут до начала) ты сможешь послушать рассказ от экскурсоводов об истории лютеранского прихода Святой Анны и непростой судьбе здания. Осматривая обгоревшие интерьеры, ты перенесёшься в прошлое и узнаешь, кто был среди знаменитых прихожан Анненкирхе, что случилось при советской власти, как церковь превратилась в кинотеатр и рок-клуб, и чьими силами потом возродилась из пепла, став одной из ярких достопримечательностей Петербурга. Количество билетов ограничено. После посещения исторической экскурсии ты сможешь остаться на самостоятельный осмотр текущей выставки и свободно погулять по локациям церкви.