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Историческая экскурсия по Анненкирхе

Анненкирхе
Кирочная ул., 8В

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Каждую субботу* в 9:00 (сбор группы за 15 минут до начала) ты сможешь послушать рассказ от экскурсоводов об истории лютеранского прихода Святой Анны и непростой судьбе здания. Осматривая обгоревшие интерьеры, ты перенесёшься в прошлое и узнаешь, кто был среди знаменитых прихожан Анненкирхе, что случилось при советской власти, как церковь превратилась в кинотеатр и рок-клуб, и чьими силами потом возродилась из пепла, став одной из ярких достопримечательностей Петербурга. Количество билетов ограничено. После посещения исторической экскурсии ты сможешь остаться на самостоятельный осмотр текущей выставки и свободно погулять по локациям церкви.

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