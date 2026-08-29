ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Музыка в оранжерее

Оранжерея таврического сада
Потемкинская, 2, лит.Г

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно разных и противоположных настроения: одно — трепетное, нежное и романтичное, другое — дерзкое и сочное сольются в буйстве звуков и эмоций в исполнении ведущих артистов Петербурга в царстве лета, ярких цветов и величественных деревьев. Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Комментарии

Аватар
Наталья Исаева
5 декабря 2024, 17:49

Хотела бы сходить 12.12

Аватар
Анастасия
3 ноября 2024, 22:58

пишите, если ищете компанию✌🏻

Аватар
Галина
14 марта 2024, 14:17

Ищу приятную компанию для похода на концерт)

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста