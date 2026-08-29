Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно разных и противоположных настроения: одно — трепетное, нежное и романтичное, другое — дерзкое и сочное сольются в буйстве звуков и эмоций в исполнении ведущих артистов Петербурга в царстве лета, ярких цветов и величественных деревьев. Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут