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Музыка в оранжерее
Потемкинская, 2, лит.Г
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Про событие
Музыкальный концерт-ретрит в тропической обстановке. На концерте два совершенно разных и противоположных настроения: одно — трепетное, нежное и романтичное, другое — дерзкое и сочное сольются в буйстве звуков и эмоций в исполнении ведущих артистов Петербурга в царстве лета, ярких цветов и величественных деревьев. Продолжительность концерта: 1 час 20-40 минут
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Комментарии
Анастасия3 ноября 2024, 22:58
пишите, если ищете компанию✌🏻
Галина14 марта 2024, 14:17
Ищу приятную компанию для похода на концерт)
Хотела бы сходить 12.12