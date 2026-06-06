В ходе экскурсии ты узнаешь о традициях пития среди классиков литературы и простых горожан в разные эпохи, какие улицы славились своими увеселительными заведениями и какие интересные истории с ними связаны. Посетишь оригинальные бары и попробуешь местные настойки. Это не просто бар-хоппинг, а погружение в прошлое с дегустацией. Что тебя ждёт: — Узнаешь, какие переулки в дореволюционное время славились своим разгульным образом жизни — Откроешь для себя, как литературные гении боролись с алкогольными искушениями и где Достоевский черпал своё вдохновение — Услышишь интересные факты о Сенной площади — Познакомишься с историей бренда Smirnoff и тем, как он оказался в Великобритании В финале заглянешь в несколько необычных заведений, где тебя будут ждать разнообразные настойки и другие напитки. В стоимость входит 5 шотов в заведениях, которые ты посетишь. Внимание: после покупки билета, свяжись с организатором для подтверждения в WhatsApp или Telegram.