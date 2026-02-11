«Viva la Vida!» — через боль к красоте» Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Её тело было сломано, муж изменял ей с родной сестрой, а собственную боль она снова и снова изображала на холсте. Почему картины Фриды Кало всё равно говорят о любви к жизни? Фрида Кало заслуженно считается одной из самых загадочных и удивительных художниц XX века. Рисовать она начала после страшной автокатастрофы — прямо на больничной койке. Врачи сомневались, что девушка выживет после многочисленных переломов, но Фрида победила смерть, а живопись стала для неё способом справляться с физической и душевной болью. На лекции поговорят о судьбе художницы, её сложных отношениях с Диего Риверой, скандальном романе с Троцким и мексиканском коммунизме. Но главное — подробно рассмотрят ключевые работы Фриды и научишься «читать» её живопись. Разберут зашифрованный мир её картин: шипы, цветы, корни и ветви, бабочек и птиц, чёрных кошек и обезьян — и узнаешь, какие истории о любви, смерти, одиночестве и самой Фриде скрываются за этими символами. Софья Кучерявенко, искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай.