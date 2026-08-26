Кинопоказ в саду: «Девушка с жемчужной серёжкой»
ул. Восстания, 45
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
Проведи летний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Просмотр фильма режиссёра Питера Уэббера «Девушка с жемчужной серёжкой», посвящённая истории о создании знаменитой картины Яна Вермеера.
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