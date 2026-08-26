Проведи летний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых красивых особняков Петербурга. Просмотр фильма режиссёра Питера Уэббера «Девушка с жемчужной серёжкой», посвящённая истории о создании знаменитой картины Яна Вермеера.