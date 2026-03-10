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Лекция-чаепитие: «История шоколада. Райский сад и маркиз де Сад»

Особняк И. Мясникова
ул. Восстания, 45

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Как провести осенний день в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в старинный особняк XIX века, на лекцию, дополненную чаепитием со свежей выпечкой, десертами и закусками. Начинают цикл лекций об истории шоколада; первая остановка — далёкое прошлое: эпоха цивилизации майя, а также первый шоколад, который покорил Европу. Лекция пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с лёгкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.

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