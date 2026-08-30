Правило 34. Живой подкаст
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу и одноимённый подкаст, где обсуждают, для чего включают режим «инкогнито». Ведущие разговаривают и шутят про секс, а зрители приносят свои истории, проблемы и вопросы, чтобы поделиться ими и немного расслабиться. Здесь нет камер, нет случайных свидетелей и нет осуждения — только атмосфера комфорта, юмора и откровенности.
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