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  1. Санкт-Петербург
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Правило 34. Живой подкаст

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шоу и одноимённый подкаст, где обсуждают, для чего включают режим «инкогнито». Ведущие разговаривают и шутят про секс, а зрители приносят свои истории, проблемы и вопросы, чтобы поделиться ими и немного расслабиться. Здесь нет камер, нет случайных свидетелей и нет осуждения — только атмосфера комфорта, юмора и откровенности.

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