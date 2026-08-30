Шоу и одноимённый подкаст, где обсуждают, для чего включают режим «инкогнито». Ведущие разговаривают и шутят про секс, а зрители приносят свои истории, проблемы и вопросы, чтобы поделиться ими и немного расслабиться. Здесь нет камер, нет случайных свидетелей и нет осуждения — только атмосфера комфорта, юмора и откровенности.