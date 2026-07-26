Съёмки «Абумистический» | 16:00
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берёт истории людей из зала, и, благодаря его разгонам, комедия рождается прямо на сцене. Запуск гостей в 15:30. Начало в 16:00.
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