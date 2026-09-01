Двое на качелях
пр. Медиков, д. 3А
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1800₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
На первый взгляд Пьеса Гибсона крайне банальна. Встречаются двое, потом их пути расходятся – типичная история знакомая многим. Но все встречи не случайны. Каждая встреча – возможность разобраться в себе и чем-то помочь другому. Иногда – через заботу, любовь, понимание, а иногда – через боль, ненависть и страдания, чтобы, наконец, понять, чего же мы хотим на самом деле и кем являемся.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи