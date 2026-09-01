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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Двое на качелях

Театральная площадка «Зал#3»
пр. Медиков, д. 3А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1800₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

На первый взгляд Пьеса Гибсона крайне банальна. Встречаются двое, потом их пути расходятся – типичная история знакомая многим. Но все встречи не случайны. Каждая встреча – возможность разобраться в себе и чем-то помочь другому. Иногда – через заботу, любовь, понимание, а иногда – через боль, ненависть и страдания, чтобы, наконец, понять, чего же мы хотим на самом деле и кем являемся.

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