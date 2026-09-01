Это история не о смерти, а о выборе, который человек делает, стоя на её пороге. Это интеллектуальная игра, где ставка — жизнь, а правила меняются каждую секунду. То, что должно быть последним актом жизни, превращается в абсурдный ритуал. Человек меняет свои принципы не тогда, когда это удобно, а когда на кону стоит его шкура. Это спектакль о том, насколько хрупки наши моральные устои, когда тикают часы. «Чего стоят твои принципы и границы, когда на кону жизнь?»