Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варят яд и все живут своей жизнью. Вот Король, который не признает свою смерть. Шут, которому уже не до шуток. А что с той Ведьмой, что варит яд? Может быть, именно она истинная убийца Короля? Хоррор-мюзикл «Сказки Шута и Короля» – это яркое варево из леденящих душу историй по песням группы «Король и Шут», отрубленных рук, танцующих ног и голов, которые гуляют сами по себе.