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Сказки Шута и Короля

Karlsson Haus
УЛ. ФУРШТАТСКАЯ, Д. 30

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варят яд и все живут своей жизнью. Вот Король, который не признает свою смерть. Шут, которому уже не до шуток. А что с той Ведьмой, что варит яд? Может быть, именно она истинная убийца Короля? Хоррор-мюзикл «Сказки Шута и Короля» – это яркое варево из леденящих душу историй по песням группы «Король и Шут», отрубленных рук, танцующих ног и голов, которые гуляют сами по себе.

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