Любовь к себе учит других любить тебя. Этот киносеанс — не о том, как полюбить себя за один день. И не о том, что внешность не имеет значения. Твоё тело — это не объект для чужого восхищения, а сложнейший инструмент, главная задача которого — быть здоровым и помогать тебе жить. Полюбить себя — это не переделать, а принять. Ведь ты — это гораздо больше, чем просто твоё тело. Киносеанс может понять: — Понять, как в стремлении стать как все теряется твоя подлинная уникальность. — Переключить фокус с вечной тревожности и ожидания момента, когда ты наконец «похудеешь» или «изменишь нос», чтобы начать жить прямо сейчас — Разобраться в механизмах «двойных комплиментов» и понять, почему люди, критикующие чужую внешность, просто ищут временную разрядку для собственных комплексов. Попасть на выставку можно только по записи.