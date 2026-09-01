ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Популярное
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Тело

Путь
Гороховая улица, 49Б

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Любовь к себе учит других любить тебя. Этот киносеанс — не о том, как полюбить себя за один день. И не о том, что внешность не имеет значения. Твоё тело — это не объект для чужого восхищения, а сложнейший инструмент, главная задача которого — быть здоровым и помогать тебе жить. Полюбить себя — это не переделать, а принять. Ведь ты — это гораздо больше, чем просто твоё тело. Киносеанс может понять: — Понять, как в стремлении стать как все теряется твоя подлинная уникальность. — Переключить фокус с вечной тревожности и ожидания момента, когда ты наконец «похудеешь» или «изменишь нос», чтобы начать жить прямо сейчас — Разобраться в механизмах «двойных комплиментов» и понять, почему люди, критикующие чужую внешность, просто ищут временную разрядку для собственных комплексов. Попасть на выставку можно только по записи.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Точка отсчёта
Точка отсчёта
до

1500₽

Комментарии

К
Кирилл
23 октября 2025, 23:38

Ода и хорошего дня

К
Кирилл
23 октября 2025, 23:38

Тур рога и хорошего

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста