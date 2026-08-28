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Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией

Крипта в католическом храме Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, Минеральная улица, 21Д

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Необычное

Про событие

Проект «Морфология хаоса, или следы борьбы с энтропией», опирающийся на философию Уильяма Берроуза, исследует хаос как катализатор мутаций и инструмент освобождения от тотального контроля. Экспозиция представляет собой визуальный трактат о трансформации материи и сознания на стыке абсолютного порядка и неизбежного коллапса. В пространстве выставки представлены три основные форма изменений: Экстренная адаптация. Антропоморфные гибриды. Это не жертвы распада, а новые агенты эволюции, использующие энергию хаоса для выживания. Следы борьбы с энтропией. Постчеловеческие артефакты. Застывшие останки систем тотального контроля, доказывающие, что стремление к стерильности неизбежно ведет к взрыву. Неопределенные объекты. Сущности, стирающие границу между живым организмом и машиной. Выставка предлагает зрителям стать частью непрерывного процесса изменений и увидеть, как выглядит наше сопротивление энтропии — или слияние с ней.

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