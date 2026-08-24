Леденящий а капелла мюзикл о маленьком холодном острове Айсвилль. Прибывшему с материка инспектору полиции предстоит расследовать загадочную смерть Евы — незнакомки, внезапно нарушившей размеренную жизнь жителей Айсвилля. Любовный треугольник, черный юмор и вечная зима, от которой замерзает всё, кроме голоса. Продолжительность – 2 часа с одним антрактом. Ближайшие даты: 24 августа 19:00 25 августа 19:00 26 августа 19:00 27 августа 19:00 28 августа 19:00 29 августа 15:00 и 19:00 30 августа 15:00 и 19:00