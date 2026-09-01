Самая жестокая из всех сказок Андерсена своими словами в диалоге с самыми болезненными воспоминаниями и личным опытом. Голос. Что это: право говорить, возможность высказаться, желание кричать, петь? Или все сразу? Звукорежиссёр и актриса записывают аудиокнигу «Русалочка». В процессе работы они выходят на откровенный разговор о любви, который заканчивается самым неожиданным образом. Кому-то ещё предстоит пережить опыт «первой любви», и это серьёзное дело. Это возможность встретиться и открыться. Поговорить о том, о чём не говорят вслух. О том, о чём упорно молчат, сколько бы не просили рассказать. О том, что носят глубоко внутри себя. О том, чего не показывают, боясь показаться слабыми. О боли. О ненужности. О силе любви. Микрофоны, провода, наушники, децибелы и мегагерцы... На пределе громкостей и в самой страшной тишине будут говорить о любви. Продолжительность – 1 час 10 минут. 20 сентября спектакль будут показывать в 15:00 и в 18:00, удобное время можешь выбрать на сайте.