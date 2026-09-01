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Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Мистический «триллер о современной русской деревне» по одноименному роману Алексея Иванова. Трое молодых людей из Москвы — Валерий, Гугер и Кирилл — отправляются в нижегородскую деревню Калитино, чтобы выполнить высокооплачиваемый, но не до конца понятный заказ искусствоведа: снять со стены разрушенной церкви фреску с изображением святого Христофора с собачьей головой, а заодно — пронаблюдать и описать реакцию на это местных жителей. Продолжительность спектакля 110 минут, спектакль идёт без антракта.

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