«Чтобы избавиться от дракона, надо иметь своего собственного?..» Зрелищная и гротескная постановка философской сказки Шварца. Сказочный антураж не скрывает, а только подчеркивает острый социальный подтекст. Спектакль пронизан актуальностью и злободневностью, пробуждает эмоции от ярости до огромной любви. Про нас с вами, про власть, беспомощность и про силу, которая может всё изменить. 400 лет городом правит жестокий и могущественный тиран-дракон. Но вот однажды приходит Ланцелот, который жаждет справедливости, мира и демократии. К чему это приведёт? Пьеса, написанная Евгением Шварцем в 1942—1944 годах, в эвакуации из блокадного Ленинграда в Сталинабаде.