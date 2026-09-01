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Дракон

Парнас
улица Николя Рубцова, дом 5

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Чтобы избавиться от дракона, надо иметь своего собственного?..» Зрелищная и гротескная постановка философской сказки Шварца. Сказочный антураж не скрывает, а только подчеркивает острый социальный подтекст. Спектакль пронизан актуальностью и злободневностью, пробуждает эмоции от ярости до огромной любви. Про нас с вами, про власть, беспомощность и про силу, которая может всё изменить. 400 лет городом правит жестокий и могущественный тиран-дракон. Но вот однажды приходит Ланцелот, который жаждет справедливости, мира и демократии. К чему это приведёт? Пьеса, написанная Евгением Шварцем в 1942—1944 годах, в эвакуации из блокадного Ленинграда в Сталинабаде.

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Комментарии

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Евгений
9 ноября 2025, 02:29

Отличный спектакль, смотрел несколько раз, всем неравнодушным рекомендую)

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Иванова Ольга
1 февраля 2024, 22:16

Это было не просто смело, это было *** как смело! Аплодирую стоя 👋 Финал - вообще что-то потрясающее!

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