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Маскерад

Курт
ул. Чайковского, 16

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Современное авторское прочтение драмы Лермонтова «Маскарад», персонажи которой буквально скованы одной цепью. Сложный Арбенин, простая Нина, легкомысленный Звездич, отягощённая неясными обстоятельствами Штраль. Даже не пытаясь разобраться в себе, они калечат всё живое рядом. Что из этого получится, узнаешь совсем скоро. Свободная рассадка.

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