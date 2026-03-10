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Современное авторское прочтение драмы Лермонтова «Маскарад», персонажи которой буквально скованы одной цепью. Сложный Арбенин, простая Нина, легкомысленный Звездич, отягощённая неясными обстоятельствами Штраль. Даже не пытаясь разобраться в себе, они калечат всё живое рядом. Что из этого получится, узнаешь совсем скоро. Свободная рассадка.
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