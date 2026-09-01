Это не просто история о любви и одиночестве, а тонкая сатира на общество, где каждый говорит, но почти никто не слушает. Мы сознательно уходим от привычной лиричности и предлагаем комедийное прочтение пьесы: с иронией, абсурдом и гротеском. Смех здесь не от шуток, а от узнавания. В нелепостях, фразах, обидчивости и странных реакциях — мы сами. Со своей усталостью, растерянностью и отчаянным желанием быть понятыми и любимыми. «Фантазии Фарятьева» — это спектакль о нас. О том, как абсурдно, смешно и трогательно мы ищем любовь и хватаемся за случайное тепло, чтобы хоть немного ожить.