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Фантазии Фарятьева

Театр «Резонанс», Народная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Это не просто история о любви и одиночестве, а тонкая сатира на общество, где каждый говорит, но почти никто не слушает. Мы сознательно уходим от привычной лиричности и предлагаем комедийное прочтение пьесы: с иронией, абсурдом и гротеском. Смех здесь не от шуток, а от узнавания. В нелепостях, фразах, обидчивости и странных реакциях — мы сами. Со своей усталостью, растерянностью и отчаянным желанием быть понятыми и любимыми. «Фантазии Фарятьева» — это спектакль о нас. О том, как абсурдно, смешно и трогательно мы ищем любовь и хватаемся за случайное тепло, чтобы хоть немного ожить.

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