Хиты Бродвея. Шоу Cabaret
Большая Конюшенная ул., 2
Начало:
Завершение:
от 1800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Новая шоу-программа Кабаре. В этот вечер для тебя невероятное кабаре-шоу в тематике такого далёкого и манящего Бродвея. Узнай хиты, от которых плакал Бродвей. Собрали самые яркие номера современных бродвейских мюзиклов. Это живое и интересное кабаре-шоу с яркими образами и легендарными песнями, которым захочется подпевать. Живой вокал, красивые костюмы и номера из знаменитых мюзиклов. В программе: конферансье, 2 вокалистки и 2 артистки балета.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи