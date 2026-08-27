Праздничный спектакль о 90-х. «Страна возможно» — сценическая история для взрослых, выросших в 90-е и узнающих в происходящем собственные воспоминания. Зрители называют постановку «спектаклем-терапией» и «аттракционом памяти», однако основой сценария остаются реальные истории людей, чьё детство пришлось на то десятилетие. В спектакле вспоминают школьные будни, дворы, первые симпатии, попытки почувствовать себя взрослыми, ночные клубы, лагеря, кассеты, Барби, Тамагочи, бартерные зарплаты и бытовые детали, которые формировали представления о мире у подростков 90-х. Отдельный пласт — поколение родителей, пытавшихся дать детям максимум возможного. На сцене складывается образ времени, которое многие помнят по собственному опыту.