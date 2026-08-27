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Комедия о смысле жизни

Колизей, Невский проспект, 100

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 4500₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Смесь жанров стендапа, театрального капустника и мюзикла с неожиданными ходами и решениями, где зритель не угадывает, что произойдёт в следующую минуту. Тема спектакля — рассуждения 4 молодых мужчин о смысле жизни. «Комедия о смысле жизни» - это спектакль-диалог, на который с трудом решается каждый из нас. Поэтому четверо обаятельных мужчин взяли всё в свои руки и решили с помощью юмора расставить все точки над «i». В чем смысл жизни? Разве можно говорить об этом серьезно, да ещё и шутить? Ответы на эти вопросы ищи в сатирической философии Заячьего Стона.

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