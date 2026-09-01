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Хиты Бродвея. Шоу Cabaret

Сплетни бар by Anna Asti
Большая Конюшенная ул., 2

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от 1800₽ до 3500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Новая шоу-программа Кабаре. В этот вечер для тебя невероятное кабаре-шоу в тематике такого далёкого и манящего Бродвея. Узнай хиты, от которых плакал Бродвей. Собрали самые яркие номера современных бродвейских мюзиклов. Это живое и интересное кабаре-шоу с яркими образами и легендарными песнями, которым захочется подпевать. Живой вокал, красивые костюмы и номера из знаменитых мюзиклов. В программе: конферансье, 2 вокалистки и 2 артистки балета.

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