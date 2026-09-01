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Монро: ненормальная!

GAiKA SPACE
Ул. Черняховского, 75

Начало:

Завершение:

от 2150₽ до 3950₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Кем была Мэрилин Монро? Самой известной актрисой 20-го века? Иконой стиля для женщин и мечтой миллионов мужчин? Расчётливой холодной блондинкой или глупышкой с голливудской улыбкой и наивными мечтами? Она сводила с ума каждого встречного, имела оглушительную популярность и... оставалась загадкой даже для самой себя. Что происходило за закрытой дверью, куда не попадали папарацци? Почему эта жизнерадостная на хрониках женщина оказалась в психиатрической больнице? Почему она сама ненавидела Мэрилин Монро? Кем была Мэрилин Монро? И была ли она вообще? Продолжительность – 1 час без антракта.

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