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Ловец слов

Театр Поколений
Курляндская ул., д. 49

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2400₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Документальная трагикомедия о бытии Вл. Даля повествующая и поговорками ходячими разукрашенная. «Ловецъ словъ» — новый спектакль Руслана Кацагаджиева. Ранее режиссёр поставил «Homo Omon. Эхо будущего» по Виктору Пелевину, «Патриотизм» по Юкио Мисима, «Русалки» по мотивам сказки Ореста Сомова и «Музыка как шанс для человека в целлофане» по автобиографической книге Влада Колчина. На этот раз спектакль посвящён Владимиру Ивановичу Далю, создателю легендарного Толкового словаря. По статистическим данным «Яндекс» ежемесячное количество запросов к толковому словарю Даля составляет от сорока до двухсот тысяч в месяц. Но что ты знаешь о его создателе? Владимир Даль учился с Нахимовым, работал с Пироговым, дружил с Пушкиным и был знаком с самыми выдающимися современниками 19 века. Биография Владимира Ивановича поистине достойна приключенческого романа. Именно поэтому она вдохновила Руслана Кацагаджиева на создание нового спектакля. В основе постановки — документальная пьеса Олеси Лихачёвой, сотканная из текстов Даля и его современников. Режиссёр и драматург работали с документами, письмами, детально изучали жизненный путь учёного, сборники народных пословиц, поговорок и художественные произведения Даля, связав всё это в конечном счёте в единую сюжетную линию биографической трагикомедии «Ловецъ словъ». Вопросы можно задать по телефону.

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