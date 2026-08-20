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Тарелка в русском стиле
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
3300₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Ты слепишь и распишешь за 1 занятие тарелку в русском стиле. А какой она будет, выбирать только тебе. Можно создать свой собственный орнамент с помощью штампов, а можно нарисовать от руки что-то в стиле русских народных промыслов. Результат: Через 5 недель после мастер-класса – после всех обжигов ты получишь тарелку собственного дизайна, которая будет полностью функциональна и готова к применению.
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