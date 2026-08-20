Ты слепишь и распишешь за 1 занятие тарелку в русском стиле. А какой она будет, выбирать только тебе. Можно создать свой собственный орнамент с помощью штампов, а можно нарисовать от руки что-то в стиле русских народных промыслов. Результат: Через 5 недель после мастер-класса – после всех обжигов ты получишь тарелку собственного дизайна, которая будет полностью функциональна и готова к применению.