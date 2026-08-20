ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Тарелка в русском стиле

Пространство Artista + Ceramista
улица Марата, 50

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Ты слепишь и распишешь за 1 занятие тарелку в русском стиле. А какой она будет, выбирать только тебе. Можно создать свой собственный орнамент с помощью штампов, а можно нарисовать от руки что-то в стиле русских народных промыслов. Результат: Через 5 недель после мастер-класса – после всех обжигов ты получишь тарелку собственного дизайна, которая будет полностью функциональна и готова к применению.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
Арт-свидание «Картина за 3 часа при свечах»
до

8500₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста