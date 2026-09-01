Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готов услышать самые грязные шутки? Тогда тебе точно сюда. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.