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Грязный стендап

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

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от 900₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Мероприятие с рейтингом «R» — четыре комика, ведущий и ни одной запретной темы. Готов услышать самые грязные шутки? Тогда тебе точно сюда. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.

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