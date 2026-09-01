Йога, жар, холод, пар и тишина — целый день только для себя. Не просто баня, а однодневный ретрит. Это будет поездка за город женской компанией — в настоящую русскую баню на берегу Невы, чтобы наконец отдохнуть так, как давно не получалось. Тебе не нужно ни о чём думать и ничего организовывать — всё необходимое уже ждёт на месте. Как пройдёт день? 10:00 — Йога на свежем воздухе Начнётся всё с двух часов практики с Натали Зинуровой — разогреешь тело, выдохнешь и настроишься на день. В конце — глубокое расслабление в шавасане. 12:00–16:00 — Баня Три групповых захода с пар-мастером Ксенией Бельтюковой — жар, ароматный пар, работа с намерением, саундхилинг и натуральный скраб для всего тела. В течение дня: Обед в русских традициях Между парениями — вкусная еда и неспешные разговоры (обед уже включён в стоимость). 16:00 Уходишь обновлённой :) Коврики, простыни и полотенца уже есть на месте и включены в стоимость. Натуральная косметика тоже входит в цену, так что ничего с собой брать не нужно. Ведущие: — Ксения Бельтюкова — сертифицированная пар-мастерица женских традиционных бань. Более двух лет проводит банные спа-встречи для девушек, светские бани в групповом формате. Сертифицированный специалист практики ребозо и тайского массажа. — Натали Зинурова. Любовь к йоге у Натальи случилась с первого раза — ощущение тишины ума после класса даже спустя много лет регулярно приводит её на коврик.