Танцевальная вечеринка под открытым небом на борту теплохода. Ты погрузишься в атмосферу праздника с жаркими танцами под хиты в стиле поп от профессионального диджея. Идеальный способ провести выходные или отметить важное событие. Особенности формата: — Музыкальный сет от диджея: горячие хиты всех времён — Ведущий не даст заскучать — Мощный и качественный звук — Живописный маршрут с видом на разводные мосты — Фотоотчет с каждой вечеринки Условия по бару: — на борту предоставляются бесплатные безалкогольные напитки — разрешается приносить свои любые напитки (с учётом ограничений — уточняй у организатора) — продажа еды и алкогольных напитков на борту не осуществляется рекомендуем взять с собой всё необходимое (есть ограничения) Расписание: — Каждую пятницу и субботу — Указанное в билете время: 23:59 (необходимо для корректного отображения даты мероприятия); — Начало посадки: 00:00; — Отправление: 00:15 (строго по расписанию, опоздавших не ждут) Будь внимателен на причале, возможна посадка на разные мероприятия. Мероприятие строго 18+: действует фейс-контроль и дресс-код