Полтора часа мощной практики под рэп: прокачаешь ноги, руки и спину, добавишь скрутки, балансы и растяжку. А после — атмосферно затусишь и пообщаешься за вкусным пуэром. Ведущие: — Артур Чирков — Tasha Flame Подходит для любого уровня подготовки. Один билет — 2000 руб. Вдвоём — 1500 руб. с человека