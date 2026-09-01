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Рэп-йога
Рузовская улица, 21
Начало:
Завершение:
от 1500₽ до 2000₽
Возраст 16+
Необычное
Про событие
Полтора часа мощной практики под рэп: прокачаешь ноги, руки и спину, добавишь скрутки, балансы и растяжку. А после — атмосферно затусишь и пообщаешься за вкусным пуэром. Ведущие: — Артур Чирков — Tasha Flame Подходит для любого уровня подготовки. Один билет — 2000 руб. Вдвоём — 1500 руб. с человека
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