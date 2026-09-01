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Мама, я тебя прощаю

Путь
Гороховая улица, 49Б

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Этот киносеанс для тех, у кого были «хорошие» мамы. Для тех, у кого были сложные отношения. Тем, кто уже сам стал родителем. Это самая тёплая и трогательная тема в галерее Путь. Эта тема — не про обвинение матерей. И не про поиск виноватых. Она про влияние. Про то, как первый и самый близкий взрослый формирует твоё представление о себе, о мире, о любви, о границах. Киносеанс может помочь: — Научиться смотреть на маму не через призму детских требований, а как на отдельного, уязвимого человека со своими слабостями и страхами — Понять, почему одни и те же сценарии повторяются снова и снова — в работе, в любви, в выборе, в самооценке — Сказать «спасибо», которое может стать точкой опоры, чтобы выстроить новые, бережные и удобные для тебя отношения. Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00, вход только по записи.

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Комментарии

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Семен
8 сентября 2025, 16:53

Мне кажется я посетил уже все их выставки, это отдельная рекомендация от меня для людей тех, кто приезжает в Санкт-Петербург и живет здесь)

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