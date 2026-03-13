Траектории интервалов
Цех, Кожевенная 40 к.1
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Выставки
Про событие
Новый выставочный формат от команды dreamlaser, организатора международного фестиваля медиаискусства INTERVALS. «Траектории интервалов» — это 12 мультимедийных инсталляций о движении и выборе. Первая выставка продолжает тему фестиваля 2025 года и представит работы медиахудожников из России, Тайваня, Великобритании, Мексики и Венгрии. Зрители смогут выстраивать собственные маршруты перемещения между инсталляциями, создавая индивидуальную последовательность восприятия. Режим работы: ВТ-ПТ с 12:00 до 22:00 СБ-ВС с 11:00 до 22:00
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Выставка создана очень качественно, художники с разных концов света, поддержка Т-банка... В общем, на уровне Проникаешься с первых минут: звук, дышащие стены, геометрия на стенах. Под каждый экспонат создана отдельная комната, и в некоторых хочется остаться подольше — поэтому лучше брать минимум 2 часа на посещение. Плюс можно наснимать море контента. P.S. Остерегайтесь попадания лучей на матрицу вашего телефона, особенно подлеца с последней фотографии.