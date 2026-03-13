Новый выставочный формат от команды dreamlaser, организатора международного фестиваля медиаискусства INTERVALS. «Траектории интервалов» — это 12 мультимедийных инсталляций о движении и выборе. Первая выставка продолжает тему фестиваля 2025 года и представит работы медиахудожников из России, Тайваня, Великобритании, Мексики и Венгрии. Зрители смогут выстраивать собственные маршруты перемещения между инсталляциями, создавая индивидуальную последовательность восприятия. Режим работы: ВТ-ПТ с 12:00 до 22:00 СБ-ВС с 11:00 до 22:00