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Папа, давай поговорим

Путь
Гороховая улица, 49Б

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

А каким был твой отец на самом деле? Этот киносеанс — о фигуре отца в жизни каждого из людей. О том, как папа формирует базовое ощущение безопасности, умение выстраивать границы, достигать целей и говорить «нет». Киносеанс поможет: — Понять, как на человека влияет отсутствие отца — эмоциональное или физическое — Перестать нести ответственность за выбор и ошибки взрослых людей — Разобраться, как именно фигура отца повлияла на твою уверенность в себе и самоценность — Определить, каким родителем хочешь быть ты сам Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00, вход только по записи.

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Комментарии

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Влада
25 ноября 2025, 01:44

Была. Двоякое впечатление. Это просто фильм, интервью со слайд Шоу в конце, ничего особенного, но я проплакала почти весь сеанс.

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