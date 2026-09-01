А каким был твой отец на самом деле? Этот киносеанс — о фигуре отца в жизни каждого из людей. О том, как папа формирует базовое ощущение безопасности, умение выстраивать границы, достигать целей и говорить «нет». Киносеанс поможет: — Понять, как на человека влияет отсутствие отца — эмоциональное или физическое — Перестать нести ответственность за выбор и ошибки взрослых людей — Разобраться, как именно фигура отца повлияла на твою уверенность в себе и самоценность — Определить, каким родителем хочешь быть ты сам Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00, вход только по записи.