Пространственная фантазия о человеке-творце в эпоху технологий. Автор из Самарканда, чьи работы хранятся в музеях и частных коллекциях по всему миру, соединяет хромированную бронзу, полимерное стекло, видеоарт и свет в высокотехнологичные скульптуры. Это артефакты постапокалиптического будущего, где катастрофа порождает новый мир. Технология у Сафардиара — не готовый продукт, а живой, незавершённый процесс. Обугленный аппарат, погубивший прежнюю цивилизацию, становится источником энергии для новых ростков. Художник не оплакивает утраченное, а видит в цветах вневременную красоту и точку отсчёта для новой вселённой. При всей футурологичности работ в них чувствуется рука мастера, эмоция и ответственность. Сафардиар предостерегает человека от роли субъекта технологий и напоминает: если не стать богом над материей, можно порождать миры внутри неё. Музей Эрарта открыт ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 23:00