Большая экспозиция, объединяющая живопись и декоративно-прикладное искусство мастеров из разных уголков страны. Проект «Регионы» справедливо называет себя народным. Каждый автор несколькими работами представляет художественную сцену родного города. В выставочном зале, как на большом культурном фестивале, происходят знакомства и интересные открытия, а индивидуальный художественный опыт зрителя встречается с новыми творческими мирами. Возможно, кого-то эта выставка вдохновит на посещение локальных мест художественной силы, где можно отыскать работы участников. Но даже в случае, если зритель никуда не поедет, он всё равно получит живой эмоциональный отклик от работ, и географически далекое станет близким. Музей Эрарта открыт ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 23:00