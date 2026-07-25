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Регионы. Далёкое близкое

Эрарта
29 линия В.О. 2

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1500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Большая экспозиция, объединяющая живопись и декоративно-прикладное искусство мастеров из разных уголков страны. Проект «Регионы» справедливо называет себя народным. Каждый автор несколькими работами представляет художественную сцену родного города. В выставочном зале, как на большом культурном фестивале, происходят знакомства и интересные открытия, а индивидуальный художественный опыт зрителя встречается с новыми творческими мирами. Возможно, кого-то эта выставка вдохновит на посещение локальных мест художественной силы, где можно отыскать работы участников. Но даже в случае, если зритель никуда не поедет, он всё равно получит живой эмоциональный отклик от работ, и географически далекое станет близким. Музей Эрарта открыт ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 23:00

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