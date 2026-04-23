Петроградская сторона не открывается с первого взгляда. Бутики, театры, красивые фасады. Но за каждой аркой начинается другой город. Ключ к нему в руках агента на старте. Он передаст тебе волшебную книжку-квест и необходимый инвентарь. С первой страницы город начинает говорить с тобой сам, и ты попадаешь в места, о которых не знают даже местные. Что тебя ожидает: • Ты сам находишь входы, дворы и скрытые детали: книга только указывает направление. • Зайдёшь в секретные дворы-колодцы, где температура падает на несколько градусов, шаги звучат иначе, а за аркой прячутся арт-объекты, которые обычно не отмечают в путеводителях. • В парадных найдёшь дореволюционные розетки, напольные визитки, изразцовые печи и витражи, которые преображают свет. Научишься с первого взгляда отличать готический витраж от зимнего. • Посветишь УФ-фонариком на стену и увидишь кристаллики шишимского мрамора, которого больше нет нигде в России. • Откроешь для себя дом последнего эмира Бухары: легенды, тайны и 17-комнатную коммуналку, в которой до сих пор живут. • Найдёшь башню, где могла бы жить местечковая Рапунцель, и узнаешь, при чём тут Айболит. • Узнаешь места съёмок Бодрова, Борисова, Певцова и просмотришь сцены по QR-кодам из книги. • Выпьешь кофе под кронами банановых деревьев в закрытом дворе, который знают единицы. Организационные детали: • Без регистрации невозможно пройти квест. Регистрация с 10:00 до 18:00 по: Телефон: +7(912)076 70 52 любой мессенджер (МАХ, Tg) • После регистрации уточнят адрес, сообщат телефон гида-автора квеста и все детали. • Начало квеста на Петропавловской улице, дом 6, кафе «Коммуна». Бариста выдаёт квест-книгу. Ему нужно только сказать, что забронирован квест по Петроградскому острову. Ближайшая станция метро – «Петроградская». • Если будут нужны подсказки — обращайся, гид на связи. Телефон гида после подтверждения бронирования. Можно звонить или писать в любой мессенджер. • Нужны удобная обувь и заряженный телефон. • Продолжительность: около 3,5 часов. Можно разбить на два дня. • Маршрут: около 7 км по закрытым тропам острова.